Assegno di mantenimento versato direttamente al figlio maggiorenne

Anche quando interviene la separazione o il divorzio, mamma e papà rimangono tali e si devono far carico dei doveri verso i figli. Compresi, senza dubbio, gli oneri economici. Ecco perché, con la separazione, i genitori concordano (oppure lo decide il Giudice) quanto un genitore debba eventualmente corrispondere all'altro per mantenere i figli. Questo importo può variare nel tempo, aumentare o diminuire a seconda delle condizioni nelle quali la famiglia vive in quel momento. Quindi si tratta di provvedimenti che possono cambiare al variare della situazione familiare. Per esempio, può succedere che un genitore guadagni improvvisamente di meno (o di più). Oppure può succedere che il genitore tenuto al mantenimento aumenti il tempo con i figli e, quindi, crescendo il mantenimento diretto (ossia le spese che vengono sostenute per i figli in prima persona) ...

