Ascolti tv 1 dicembre 2021 analisi | Bisio batte Santamaria e poi Costanzo stacca Vespa Risale la Sciarelli e cresce pure Giletti Il calcio in streaming non impatta troppo sulle generaliste

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 2 dicembre 2021)Tv al top: il programma più visto della giornata è stato il Tg1 delle 20 a 5,122 milioni e 22,8%. I Soliti Ignoti a 4,8 milioni e 19,8%. In seconda seratacon Beppe Sala e Luigi Di Maio. In day time solo Uomini e Donne sopra il 20% Mercoledì televisivo inedito, quello del primo. Il turno infrasettimanale della Serie A ha proposto le partite Genoa-Milan e Sassuolo-Napoli in prima serata. In questo contesto Rai1 ha trasmesso la prima tv di Tutto il mio folle amore, schierandolo contro la prima puntata di Tutta colpa di Freud- La serie, all’esordio su Canale 5. Mare Fuori su Rai2 e Chi l’ha visto? su Rai3 erano le altre proposte della tv pubblica. Mentre il film Tomorrowland è andato in onda su Italia1. L’attualità politica e quella pandemica ...