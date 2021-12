Arianna David a Storie Italiane: «L’anoressia? A volte ci ricado, ho avuto una vita bastarda» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si parla di anoressia a Storie Italiane e Arianna David racconta la sua testimonianza svelando in diretta di non aver superato il disturbo alimentare completamente. Tutto prende spunto dalla drammatica storia di Giulia Scaffidi, la ragazza di 17 anni che è arrivata a pesare 26 chili e a bere solo acqua bollente. In studio ci sono ex miss Italia come Arianna David e Tania Zamparo che in passato hanno dovuto convivere con questo mostro. Storie Italiane, il dramma delL’anoressia C’è anche Valentina, una donna che ha sofferto per 19 anni e ha toccato il fondo quando è arrivata a pesare 22 chili. Era conscia del dramma che stava vivendo e ha cercato di uscirne: «Ho capito perché mi sono ammalata. In un certo periodo succede qualcosa che fa ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si parla di anoressia aracconta la sua testimonianza svelando in diretta di non aver superato il disturbo alimentare completamente. Tutto prende spunto dalla drammatica storia di Giulia Scaffidi, la ragazza di 17 anni che è arrivata a pesare 26 chili e a bere solo acqua bollente. In studio ci sono ex miss Italia comee Tania Zamparo che in passato hanno dovuto convivere con questo mostro., il dramma delC’è anche Valentina, una donna che ha sofferto per 19 anni e ha toccato il fondo quando è arrivata a pesare 22 chili. Era conscia del dramma che stava vivendo e ha cercato di uscirne: «Ho capito perché mi sono ammalata. In un certo periodo succede qualcosa che fa ...

Tantaroba12 : Ho sentito ieri mattina in una trasmissione televisiva su rai uno,che la Signora Arianna David è in crisi perché no… - PasqualeMarro : Il dramma di #AriannaDavid: Ho avuto una vita bastarda - Caustica_mente : Fanno entrare Maria Monsé e Urtis/Marini per la 2/3 volta e non chiamano Cristina quaranta e Arianna David, ma come… - Roxanne9912 : Arianna David: Io non pranzo, non mi piace pranzare... ???????????? #storieitaliane #ariannadavid - MiScoccioTroppo : FATE ENTRARE ARIANNA DAVID AL #gfvip -