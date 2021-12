Apre il Bulgari Hotel Parigi | il viaggio più esclusivo nella Ville Lumière

(Di giovedì 2 dicembre 2021) In Avenue George V, nel cuore del Triangolo d’Oro, con un ricevimento sfavillante ha inaugurato il nuovo indirizzo: unmeraviglioso, con servizi d'eccellenza, in cui l'ospitalità italiana incontra la storia gloriosa di una delle città più belle del mondo

Niko Romito apre a Parigi. Il ristorante firmato dallo chef abruzzese — tre stelle Michelin al «Reale» di Castel di Sangro — è stato inaugurato ieri dentro al nuovissimo Bulgari Hotel Parigi, nel cuor ...tra le molte mostre organizzate da Bulgari nel 2021, spesso corredate da grandi eventi, tre sono state organizzate a Milano: nell'anno dell'uscita ...