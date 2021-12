Anticipazioni Amici 21 dodicesima puntata, tre eliminazioni e molte polemiche (Di giovedì 2 dicembre 2021) Anticipazioni Amici 21: la gara dei cantanti e le prime sfide Si è svolta oggi pomeriggio, giovedì 2 dicembre, la registrazione della dodicesima puntata del pomeridiano di Amici 21, per le cui Anticipazioni ringraziamo il sito Quello che tutti vogliono sapere. Ospite di questa puntata è stata Giordana Angi che ha cantanto il suo ultimo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 2 dicembre 2021)21: la gara dei cantanti e le prime sfide Si è svolta oggi pomeriggio, giovedì 2 dicembre, la registrazione delladel pomeridiano di21, per le cuiringraziamo il sito Quello che tutti vogliono sapere. Ospite di questaè stata Giordana Angi che ha cantanto il suo ultimo L'articolo proviene da Novella 2000.

maybeblackwidow : non ce l’ho fatta sono andata a leggermi due anticipazioni di amici - arianna__13__ : RT @hidingfede: spoiler di gassman > anticipazioni di amici per quanto mi riguarda - leyrahexia : Sono scioccata e delusa dalle anticipazioni di amici. Vabbè per me finisce qua. Onestamente non credo prima di oggi… - BettinEleonora : RT @TuttowebI: ??ANTICIPAZIONI AMICI 02/12/2021?? MOMENTO PALLONCINI. Ad ALEX viene chiesto cosa non sopporta di Serena, altrimenti si dovev… - stressatomilano : Ma dove è Paola avocado che commenta le anticipazioni di amici mi manca -