Anne Rice: la trilogia delle streghe Mayfair diventa una serie tv (Di giovedì 2 dicembre 2021) La trilogia delle streghe Mayfair scritta da Anne Rice diventerà una serie televisiva prodotta per AMC, che ha già ordinato la produzione di Intervista col vampiro. La trilogia delle streghe Mayfair scritta da Anne Rice diventerà una serie televisiva prodotta da AMC, che ha ottenuto i diritti delle opere dell'autRice e ha già ordinato l'adattamento per il piccolo schermo di Intervista col vampiro. Il nuovo progetto sarà composto da otto puntate e sarà destinato anche alla piattaforma di streaming AMC+. Esta Spalding e Michelle Ashford avranno il compito di scrivere e produrre la nuova serie ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lascritta dadiventerà unatelevisiva prodotta per AMC, che ha già ordinato la produzione di Intervista col vampiro. Lascritta dadiventerà unatelevisiva prodotta da AMC, che ha ottenuto i dirittiopere dell'aute ha già ordinato l'adattamento per il piccolo schermo di Intervista col vampiro. Il nuovo progetto sarà composto da otto puntate e sarà destinato anche alla piattaforma di streaming AMC+. Esta Spalding e Michelle Ashford avranno il compito di scrivere e produrre la nuova...

Advertising

badtasteit : #MayfairWitches: AMC ordina la nuova serie tratta dai romanzi di #AnneRice - Alice70A : RT @NotizieB: Se tu potessi vederti e ascoltare la tua voce, la tua musica che naturalmente suoni per te stesso [...] non vedresti la teneb… - voyant_02 : RT @NotizieB: Se tu potessi vederti e ascoltare la tua voce, la tua musica che naturalmente suoni per te stesso [...] non vedresti la teneb… - SalaLettura : RT @NotizieB: Se tu potessi vederti e ascoltare la tua voce, la tua musica che naturalmente suoni per te stesso [...] non vedresti la teneb… - RetwittL : RT @NotizieB: Se tu potessi vederti e ascoltare la tua voce, la tua musica che naturalmente suoni per te stesso [...] non vedresti la teneb… -