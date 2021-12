Angela Merkel sceglie una canzone di Nina Hagen per il saluto ai militari alla cerimonia di fine mandato (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo 17 anni di mandato la cancelliera tedesca, Angela Merkel riceverà stasera gli onori militari per la conclusione del proprio lavoro a Berlino. Il quotidiano Handelsblatt scrive che la cerimonia si ... Leggi su globalist (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo 17 anni dila cancelliera tedesca,riceverà stasera gli onoriper la conclusione del proprio lavoro a Berlino. Il quotidiano Handelsblatt scrive che lasi ...

Advertising

pietroraffa : ?? (ANSA) 'Mi sentirei meglio se fossimo in una situazione come quella dell'Italia'. Angela Merkel Chi l'avrebbe mai detto - Agenzia_Ansa : Angela Merkel annuncia il lockdown per i no vax in Germania e dice: 'Magari fossimo nella situazione dell'Italia'.… - MediasetTgcom24 : Germania, Angela Merkel annuncia il lockdown per i non vaccinati #Covid - Moixus1970 : RT @Agenzia_Ansa: Angela Merkel annuncia il lockdown per i no vax in Germania e dice: 'Magari fossimo nella situazione dell'Italia'. #ANSA… - JCupellini : RT @Agenzia_Ansa: Angela Merkel annuncia il lockdown per i no vax in Germania e dice: 'Magari fossimo nella situazione dell'Italia'. #ANSA… -