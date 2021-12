Angela Merkel saluta la Germania dopo 16 anni da Cancelliera | “Guardate il mondo con gli occhi di altri”

Advertising

pietroraffa : ?? (ANSA) 'Mi sentirei meglio se fossimo in una situazione come quella dell'Italia'. Angela Merkel Chi l'avrebbe mai detto - PaoloGentiloni : Auguri a Angela #Merkel che lascia la Cancelleria e lascerà un segno nella storia europea. - Agenzia_Ansa : L'addio di Angela Merkel alla politica. 'Grazie per la fiducia, per l'incarico che così a lungo ho tenuto'. 'Guarda… - twittanto2 : RT @LibHeritage: 'Dove le evidenze scientifiche vengono negate, dove si diffondono teorie del complotto e campagne diffamatorie, là la resi… - cominciaascavar : RT @LibHeritage: 'Dove le evidenze scientifiche vengono negate, dove si diffondono teorie del complotto e campagne diffamatorie, là la resi… -

Ultime Notizie dalla rete : Angela Merkel

"Oggi provo innanzitutto gratitudine e umiltà di fronte all'incarico che così a lungo ho tenuto". Lo ha dettoalla cerimonia di congedo da cancelliera, lo Zapfenstreich, in corso a Berlino al ministero della Difesa.ha spiegato di essere "grata per la fiducia ricevuta", perché la "fiducia ...Il pacchetto di nuove restrizioni, che ha ottenuto il via libera della conferenza Stato - regioni, è stato annunciato da, che in uno dei suoi ultimi atti prima di cedere la prossima ...La canzone che ha scelto per dire addio alla Germania da cancelliera ha spiazzato la banda dell’esercito, che non l’aveva in repertorio. “Per me dovrebbero piovere rose rosse”, cantava Hildegard Knef ...Germania, lockdown per i non vaccinati. Dopo il lockdown imposto in Austria, altri Paesi si preparano a seguire la scia del premier Sebastian Kurz. Germania, lockdown per i non vaccinati e l’ipotesi d ...