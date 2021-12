Andrea Nicole ha mentito a tutti, quello che si viene a sapere dopo la scelta è davvero molto grave (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nelle ultime anticipazioni di Uomini e Donne si vociferava della scelta di Andrea Nicole. Secondo i rumor la tronista avrebbe scelto Ciprian invece che Alessandro, ma si è trattato di una scelta “fuori dagli schemi” per il programma, e i protagonisti spiegano il perché. Durante l’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi, Andrea Nicole è entrata in studio insieme a Ciprian, uno dei suoi corteggiatori, e ha raccontato al pubblico e a Maria cosa fosse successo nelle ore precedenti. Ciprian ha fatto una sorpresa ad Andrea Nicole e si è presentato a casa della ragazza; sorpresa anche per la redazione di Uomini e Donne, che non era al corrente della visita. Ma la bomba arriva qua: Ciprian ha trascorso la notte insieme alla tronista, ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nelle ultime anticipazioni di Uomini e Donne si vociferava delladi. Secondo i rumor la tronista avrebbe scelto Ciprian invece che Alessandro, ma si è trattato di una“fuori dagli schemi” per il programma, e i protagonisti spiegano il perché. Durante l’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi,è entrata in studio insieme a Ciprian, uno dei suoi corteggiatori, e ha raccontato al pubblico e a Maria cosa fosse successo nelle ore precedenti. Ciprian ha fatto una sorpresa ade si è presentato a casa della ragazza; sorpresa anche per la redazione di Uomini e Donne, che non era al corrente della visita. Ma la bomba arriva qua: Ciprian ha trascorso la notte insieme alla tronista, ...

