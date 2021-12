Andrea Damante si regala le Maldive con Elisa Visari (Di giovedì 2 dicembre 2021) Andrea Damante e Elisa Visari stanno trascorrendo alcuni giorni alle Maldive e condividono alcuni momenti con le loro community Sono giorni di felicità e spensieratezza per Andrea Damante e Elisa Visari. La coppia ha preso un volo con destinazione Maldive. Da giorni sono in un prestigioso resort e si godono il sole, il mare e la bellezza incontaminata di uno dei posti più belli al mondo. Attenti e vicini alle loro community, i due non perdono occasione di condividere questo momento anche con i loro followers. Le foto e le storie postate sui rispettivi profili Instagram raccontano di una vacanza in piena regola in cui i due stanno esplorando ogni angolo della location. Un dicembre che è iniziato bene per i due che ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 2 dicembre 2021)stanno trascorrendo alcuni giorni allee condividono alcuni momenti con le loro community Sono giorni di felicità e spensieratezza per. La coppia ha preso un volo con destinazione. Da giorni sono in un prestigioso resort e si godono il sole, il mare e la bellezza incontaminata di uno dei posti più belli al mondo. Attenti e vicini alle loro community, i due non perdono occasione di condividere questo momento anche con i loro followers. Le foto e le storie postate sui rispettivi profili Instagram raccontano di una vacanza in piena regola in cui i due stanno esplorando ogni angolo della location. Un dicembre che è iniziato bene per i due che ...

Advertising

361_magazine : Una vacanza in piena regola per la coppia #andreadamante #elisavisari - Liverpiccola : @legnano12 @robi_rr89 Se non sbaglio Andrea damante o ci è stato di recente o a breve deve suonare in questa discoteca - realrosydc : Quando ancora Giulia De Lellis si fidava di Andrea Damante ???? - VECCHIECANZONI : OMG in che senso Andrea Damante fa canzoni ed è su Spotify AIUTO - zazoomblog : Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis con tre amiche: ecco chi sono (FOTO) - #Andrea #Damante #tradito #Giulia… -