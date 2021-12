Andrea Ceccobelli | una nuova Giusprudenza perBenin | Ghana | Malawi | Namibia | Sudafrica | Tanzania

Leggi su cityroma

(Di giovedì 2 dicembre 2021) La magistratura africana sta finalmente emergendo da decenni di impotenza ed emarginazione per mano di dirigenti onnipotenti e uomini forti. Le riforme costituzionali che hanno accompagnato le transizioni democratiche in paesi come Benin,, Zambia e Zimbabwe stanno contribuendo a ridefinire il ruolo ea rafforzare la statura della magistratura nello stato africano contemporaneo. Mentre le magistrature passate servivano principalmente come strumenti passivi di legittimazione per regimi autoritari, le odierne corti africane, come le loro controparti nelle democrazie emergenti altrove, devono imporre limitazioni costituzionali all’esercizio del potere governativo, nonché proteggere i diritti dei cittadini, dei media e società civile. L’idea del controllo ...