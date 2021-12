Amici | Fedez canterà ' Sapore' | ma lo spoiler non era autorizzato La reazione della Ferragni

Advertising

RosannaAmbruosi : RT @Francisella13: Fedez andrà ad amici a cantare Sapore e ha proposto che i professionisti facciano la coreografia con lui e gliela insegn… - polly_epc : LO STESSO BALLETTO FATTO DA MONICA E ROSS NON SEMBRAVA L’ORA DI GINNASTICA AL LICEO/BALLO DEL QUA QUA. @Fedez… - TeamLola_ : RT @Francisella13: Fedez andrà ad amici a cantare Sapore e ha proposto che i professionisti facciano la coreografia con lui e gliela insegn… - dvfirst1 : Fedez vogliamo anche Chiara ad Amici con il balletto di Sapore @Fedez @ChiaraFerragni #theFerragnez - VelvetMagIta : #Fedez ad #Amici21: lo spoiler del rapper tuona sui social #VelvetMag #Velvet -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Fedez

Nuova gaffe per. e della serie , il cantante commette un altro scivolone e rivela ai suoi follower che sarà uno dei prossimi ospiti dicon il suo nuovo singolo Sapore . Come semprela prende alla lontana e per annunciare la sua partecipazione al programma fa un lungo preambolo. 'Avete presente quelle situazioni in cui ...... ex allievo della scuola di "", si conferma tra i più visti sulla piattaforma: girato da Late ... successi sanremesi e collaborazioni inedite: se completano il podio " Mille " del trio, ...Amici Fedez: il rapper ha annunciato che presto lo vedremo al serale del programma, come ospite, dove canterà e... ballerà ...Nuova gaffe per Fedez. Dopo lo spoiler della canzone di Sanremo 2021 e della serie The Ferragnez, attesa per il 9 dicembre, il cantante commette un altro scivolone e rivela ai suoi follower ...