Amici 21, una nuova gara di ballo: la classifica dei professionisti (Di giovedì 2 dicembre 2021) Settimana dopo settimana, gli studenti affrontano varie gare. Nel daytime del 2 Dicembre, i ballerini vengono giudicati dai professionisti Nella puntata del daytime di Amici 21 andata in onda giovedì 2 Dicembre su Canale 5, viene annunciata una nuova gara agli allievi e alle allieve di ballo. LEGGI ANCHE Amici 21, LDA ed Elena: "La nostra è stata Amicizia a prima vista" Maria De Filippi, in collegamento all'interfono, ha chiamato i ballerini per dargli i nuovi dettagli sulla prossima gara di ballo. Mattia Zenzola ha la maglia sospesa, quindi non ha partecipato. Stessa cosa Serena Carella, anche lei ballerina di Raimondo Todaro, in quanto ha avuto nuovamente un infortunio. I ragazzi hanno dovuto scegliere tra tre ...

