Amici 21, per domenica 5 dicembre sono previste tre eliminazioni! (Di giovedì 2 dicembre 2021) domenica 5 dicembre tornerà in onda Amici 2021, e sono tante le novità in ballo nel talent show. In realtà, sappiamo già più o meno cosa aspettarci dalla puntata. Ci sono in ballo tre nuove eliminazioni che già hanno fatto tanto discutere i giudici. E poi ci sono gli ospiti… Curiosi di essere aggiornati su tutte le ultime news? Il programma condotto da Maria De Filippi entra in una fase cruciale. Lo show impreziosito dalla presenza dei giudici Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Veronica Peparini (per la categoria Ballo) e dei docenti Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli (per i cantanti) diventa settimana dopo settimana sempre più infiammato. Già sono per esempio partite le polemiche per via dei tre eliminati che arriveranno domenica 5 ... Leggi su ck12 (Di giovedì 2 dicembre 2021)tornerà in onda2021, etante le novità in ballo nel talent show. In realtà, sappiamo già più o meno cosa aspettarci dalla puntata. Ciin ballo tre nuove eliminazioni che già hanno fatto tanto discutere i giudici. E poi cigli ospiti… Curiosi di essere aggiornati su tutte le ultime news? Il programma condotto da Maria De Filippi entra in una fase cruciale. Lo show impreziosito dalla presenza dei giudici Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Veronica Peparini (per la categoria Ballo) e dei docenti Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli (per i cantanti) diventa settimana dopo settimana sempre più infiammato. Giàper esempio partite le polemiche per via dei tre eliminati che arriveranno5 ...

Advertising

ilfoglio_it : Teodoro Fulgione, per cinque anni il sindaco ombra di Roma, passa al ministero degli Esteri per occuparsi di Expo.… - teatrolafenice : ?? Le prime battute della sterminata 9 di Beethoven. Sono cominciate le prove che ci terranno impegnati fino a sera… - raffaellapaita : Chiudiamo la giornata con una straordinaria iniziativa con @TeresaBellanova e tanti amici di @ItaliaViva Spezia e d… - affarimiei34 : RT @Andrea080576: Cari amici,come sapete la nostra amica Chicca @mamabuange dovrà lasciare casa.Per fortuna ha trovato casa ma continuate… - apetitchou : Allora mettiamo in chiaro una cosa. Se dici di non essere contrario ai gay però allontani un ragazzo che ha una cot… -