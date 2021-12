Amici 21 | Elena Manuele stuzzica LDA | “Quel che fa bene lo lasciamo…” Il pubblico si divide

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di resa dei conti tra LDA ead, con la new-entry nella scuola che incalza il figlio di Gigi D’Alessio sul loro rapporto e la loro frequentazione avviata ai casting del programma. Dopo aver lamentato a Luca di essere sparito improvvisamente dalla sua vita, nel daytime del talent in corsotorna are Luca, chiedendogli cosa pensa di lei come ragazza. Al momento il 18enne ne parla in termini dizia, cosa che la 19enne sembra non gradire. E il tutto oral’occhio, tra le reazioni più disparate.21, la nuova allievaraccomandata da Iva Zanicchi? La cantante accusata di ...