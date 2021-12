Amici 21, coccole e complicità tra Dario e Sissi: nuovo amore in casetta? (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sembra stia nascendo un nuovo amore in casetta. Si tratta del ballerino Dario e della cantante Sissi Nelle scorse settimane, il pubblico più attento di Amici 21 si era già reso conto che ci fosse qualcosa nell’aria tra il ballerino di Veronica Peparini, Dario e la cantante di Lorella Cuccarini, Sissi. LEGGI ANCHE Amici, due allievi si coccolano ma sono già impegnati: ecco di chi si tratta Sembrava però solo un’Amicizia, dato che lei aveva affermato di avere un fidanzato fuori che la aspettava, anche lui musicista. Negli ultimi giorni però, il fidanzato di Sissi ha tuonato così sui social: “Ve lo do io il gossip: mi ha lasciato via chiamata cellulare, dopo un anno, inventandosi scuse, quando la verità è ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sembra stia nascendo unin. Si tratta del ballerinoe della cantanteNelle scorse settimane, il pubblico più attento di21 si era già reso conto che ci fosse qualcosa nell’aria tra il ballerino di Veronica Peparini,e la cantante di Lorella Cuccarini,. LEGGI ANCHE, due allievi si coccolano ma sono già impegnati: ecco di chi si tratta Sembrava però solo un’zia, dato che lei aveva affermato di avere un fidanzato fuori che la aspettava, anche lui musicista. Negli ultimi giorni però, il fidanzato diha tuonato così sui social: “Ve lo do io il gossip: mi ha lasciato via chiamata cellulare, dopo un anno, inventandosi scuse, quando la verità è ...

