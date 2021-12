Amici ’21: anticipazioni prossima puntata in onda domenica 5 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Amici ’21: ecco cosa succederà nella prossima puntata in onda domenica 5 dicembre 2021 su Canale 5 È da poco terminata la registrazione della tredicesima puntata del pomeridiano di Amici ’21, che andrà in onda domenica 5 dicembre alle ore 14.00 su Canale 5. Ospiti la cantautrice Giordana Angi, che ha presentato il suo ultimo singolo, e l’attore Christian De Sica che ha stilato una graduatoria tra i cantanti. Stavolta saranno chiamati ad interpretare una cover da dedicare a una persona speciale della loro vita. Eliminati ben tre concorrenti: Virginia, Tommaso (al suo posto è entrato un cantautore di nome Crystal) e Guido, la cui eliminazione ha sciolto in lacrime tutta la classe di ... Leggi su zon (Di giovedì 2 dicembre 2021)’21: ecco cosa succederà nellain2021 su Canale 5 È da poco terminata la registrazione della tredicesimadel pomeridiano di’21, che andrà inalle ore 14.00 su Canale 5. Ospiti la cantautrice Giordana Angi, che ha presentato il suo ultimo singolo, e l’attore Christian De Sica che ha stilato una graduatoria tra i cantanti. Stavolta saranno chiamati ad interpretare una cover da dedicare a una persona speciale della loro vita. Eliminati ben tre concorrenti: Virginia, Tommaso (al suo posto è entrato un cantautore di nome Crystal) e Guido, la cui eliminazione ha sciolto in lacrime tutta la classe di ...

