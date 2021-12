America’s Cup: Alinghi c’è, arriva anche l’iscrizione di Luna Rossa (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il periodo di iscrizione per la 37esima America’s Cup è aperto ieri e sono già quattro i team che parteciperanno alla prossima edizione: dopo la conferma di fonti vicine al defender Team New Zealand della partecipazione di Alinghi, trapelata ieri sugli organi di stampa, è di stamattina la notizia dell’iscrizione di Luna Rossa. Ad annunciarlo è Gabriele “Ganga” Bruni sulla sua pagina Facebook. “Luna Rossa lancia la sfida e si iscrive alla prossima Coppa America!!! 4 i team ufficialmente iscritti al momento ed i nomi sono da Paura!!”, scrive Ganga. Ed è effettivamente così. America’s Cup: Alinghi e Luna Rossa rispondono presente! I primi due team che hanno risposto all’appello, allo scoccare delle ore 12 ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il periodo di iscrizione per la 37esimaCup è aperto ieri e sono già quattro i team che parteciperanno alla prossima edizione: dopo la conferma di fonti vicine al defender Team New Zealand della partecipazione di, trapelata ieri sugli organi di stampa, è di stamattina la notizia deldi. Ad annunciarlo è Gabriele “Ganga” Bruni sulla sua pagina Facebook. “lancia la sfida e si iscrive alla prossima Coppa America!!! 4 i team ufficialmente iscritti al momento ed i nomi sono da Paura!!”, scrive Ganga. Ed è effettivamente così.Cup:rispondono presente! I primi due team che hanno risposto all’appello, allo scoccare delle ore 12 ...

