(Di giovedì 2 dicembre 2021) Da mercoledì 1 dicembre, è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “”, ildel”,scritto dallo stesso, distribuito da Believe Digitale edito da Mea Record Company, è una ballad che mette in risalto gli avvenimenti della vita e l’importanza di vivere con positività i momenti a lei connessi. «Quando sogni la melodia di una canzone nel bel mezzo della notte e la mattina seguente ti ritrovi a prendere in mano la tua chitarra e a scrivere l’intero, sicuramente quello che verrà fuori sarà qualcosa di magico – dichiara...

Da oggi, mercoledì 1 dicembre, è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “ AMBRE MARIE ”, il nuovo brano del cantautore udinese IVAN COMAR (linktr.ee/ivancomar). “AMBRE MARIE”, b ...Ambre Marie di Ivan Comar In Radio e in Digital Download è una ballad che mette in risalto gli avvenimenti della vita vedendoli in positivo ...