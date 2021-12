Amazon Prime Video, catalogo dicembre 2021: i film e le serie tv in uscita (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tante novità per gli abbonati di Prime Video per quanto riguarda il mese di dicembre. Il servizio streaming, infatti, aggiornerà il catalogo con nuove serie tv e film per tutti i gusti. Tra le serie più attese ci sono The Ferragnez-la serie e Harlem. Vediamo tutte le novità di questo mese. catalogo Amazon Prime Video: ecco le uscite di dicembre 2021 Il catalogo Amazon Prime del mese di dicembre sarà ricco di novità. Già dal 1° dicembre sono disponibili in piattaforma la saga di Harry Potter e le Prime tre stagioni di Blacklist. Da oggi, invece, sarà ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tante novità per gli abbonati diper quanto riguarda il mese di. Il servizio streaming, infatti, aggiornerà ilcon nuovetv eper tutti i gusti. Tra lepiù attese ci sono The Ferragnez-lae Harlem. Vediamo tutte le novità di questo mese.: ecco le uscite diIldel mese disarà ricco di novità. Già dal 1°sono disponibili in piattaforma la saga di Harry Potter e letre stagioni di Blacklist. Da oggi, invece, sarà ...

