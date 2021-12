Altro che sfruttamento dei lavoratori: ecco perché lo spot del Parmigiano fa pena (Video) (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic — «Nel Parmigiano Reggiano c’è solo sale, latte e caglio. Nient’Altro e nel siero ci sono i batteri lattici. L’unico additivo è Renatino, che lavora qui da quando aveva 18 anni, tutti i giorni, 365 giorni l’anno»: lo spiega, non senza un fremito di soddisfazione, l’attore capitolino Stefano Fresi, protagonista del nuovo spot del Parmigiano Reggiano. Fresi è immortalato mentre illustra le meraviglie dell’azienda a una comitiva di giovani visitatori che sembrano appena usciti da una brochure del Comitato Ventotene. Un gruppo di — a occhio e croce — neolaureati pronti per una vita di monopattini, appartamenti divisi in quattro e turni da Glovo. L’ingrediente X del Parmigiano I ragazzi sono estasiati: diciotto anni per 365 fanno 6.570 giorni. Da tanto Renatino, il gigante ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic — «NelReggiano c’è solo sale, latte e caglio. Nient’e nel siero ci sono i batteri lattici. L’unico additivo è Renatino, che lavora qui da quando aveva 18 anni, tutti i giorni, 365 giorni l’anno»: lo spiega, non senza un fremito di soddisfazione, l’attore capitolino Stefano Fresi, protagonista del nuovodelReggiano. Fresi è immortalato mentre illustra le meraviglie dell’azienda a una comitiva di giovani visitatori che sembrano apusciti da una brochure del Comitato Ventotene. Un gruppo di — a occhio e croce — neolaureati pronti per una vita di monopattini, appartamenti divisi in quattro e turni da Glovo. L’ingrediente X delI ragazzi sono estasiati: diciotto anni per 365 fanno 6.570 giorni. Da tanto Renatino, il gigante ...

