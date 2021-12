All’ospedale di Bergamo 1.700 vaccini al giorno: “Dai cittadini grande risposta alla campagna” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Bergamo. L’accelerazione organizzativa del centro vaccinale allestito nel foyer dell’auditorium “Lucio Parenzan” dell’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo ha permesso di superare quota 1.700 vaccini al giorno. Giovedì 2 dicembre, sono 1.728 le prenotazioni con annessa la possibilità di co-somministrazione del vaccino antinfluenzale registrate all’hub. “Un risultato raggiunto grazie al lavoro puntuale di tutti gli operatori – spiegano dall’Asst Papa Giovanni -. Dalle 8 alle 20, 24 medici con turni di 6 ore, 24 infermieri, 8 amministrativi e anche 8 volontari che si alternano ai volontari della Protezione civile di Bergamo e della Provincia di Bergamo. Un modello che sta funzionando anche a fuori dAll’ospedale di Bergamo, a San Giovanni Bianco e a ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 dicembre 2021). L’accelerazione organizzativa del centro vaccinale allestito nel foyer dell’auditorium “Lucio Parenzan” dell’Ospedale Papa Giovanni diha permesso di superare quota 1.700al. Giovedì 2 dicembre, sono 1.728 le prenotazioni con annessa la possibilità di co-somministrazione del vaccino antinfluenzale registrate all’hub. “Un risultato raggiunto grazie al lavoro puntuale di tutti gli operatori – spiegano dall’Asst Papa Giovanni -. Dalle 8 alle 20, 24 medici con turni di 6 ore, 24 infermieri, 8 amministrativi e anche 8 volontari che si alternano ai volontari della Protezione civile die della Provincia di. Un modello che sta funzionando anche a fuori ddi, a San Giovanni Bianco e a ...

Advertising

Gilmerdo : RT @arscomunicandi: @Covidioti Se qualcuno è in contatto con il COGLIONE gli ricordi che Nole, lo scorso anno, ha donato 1 milione all’ospe… - luwal10 : RT @arscomunicandi: @Covidioti Se qualcuno è in contatto con il COGLIONE gli ricordi che Nole, lo scorso anno, ha donato 1 milione all’ospe… - arscomunicandi : @Covidioti Se qualcuno è in contatto con il COGLIONE gli ricordi che Nole, lo scorso anno, ha donato 1 milione all’… - Yogaolic : #Bergamo, dona 10mila euro all’ospedale Papa Giovanni: scarcerato il narcotrafficante ???? - Giorno_Bergamo : Bergamo, dona 10mila euro all’ospedale Papa Giovanni: scarcerato il narcotrafficante -

Ultime Notizie dalla rete : All’ospedale Bergamo Bergamo, nuove nomine all'ospedale Papa Giovanni XXIII L'Eco di Bergamo