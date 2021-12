Allerta arancione al Centro Sud: temporali, venti molto forti e mareggiate (Di giovedì 2 dicembre 2021) Allerta arancione della Protezione Civile per l’Italia per OGGI 2 Dicembre in Campania, Lazio e Sardegna. temporali, venti molto forti e mareggiate al Centro-sud. Avviso meteo del 1° dicembre. Allerta arancione al Centro Sud: Un impulso perturbato, legato ad un’ampia area di bassa pressione sul Nord Europa alimentata da aria artica, interesserà dalla serata di Leggi su periodicodaily (Di giovedì 2 dicembre 2021)della Protezione Civile per l’Italia per OGGI 2 Dicembre in Campania, Lazio e Sardegna.al-sud. Avviso meteo del 1° dicembre.alSud: Un impulso perturbato, legato ad un’ampia area di bassa pressione sul Nord Europa alimentata da aria artica, interesserà dalla serata di

Advertising

DPCgov : ????? Temporali, venti molto forti e mareggiate al Centro-Sud. ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #2dicembre, su Lazio, Ca… - DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #25novembre, su settori della Calabria ???? #AllertaGIALLA in dieci regioni ? In arri… - amicoyork : RT @DPCgov: ????? Temporali, venti molto forti e mareggiate al Centro-Sud. ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #2dicembre, su Lazio, Campania e Sar… - Mariodarkmatter : RT @dreamombra: Io: domani ho il parrucchiere Il mondo esterno: ??ALLERTA METEO CODICE ARANCIONE ?? DOMANI, PER VENTO E TEMPORALI - infoitinterno : Castellammare, allerta arancione e questa volta chiudono le scuole - Positanonews -