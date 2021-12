Allarme Aston Martin | incendio nella galleria del vento

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Una fumata vistosa, seguita dall'intervento dei vigili del fuoco. La serata di mercoledì 1 dicembre si è rivelata particolarmente agitata per Brackley, cittadina inglese dove il teamMartin ha la galleria del vento per sviluppare i particolari aerodinamici della vettura di Sebastian Vettel e Lance Stroll. Il fumo, proveniente proprio dal reparto corse della formazione di F1 ,...Lando ha chiuso a soli 65 millesimi da Hamilton e ha preceduto laMartin di Stroll. Settimo ...cordoli alti. Durante le due sessioni di oggi, abbiamo visto volare via pezzi dalle ...Una fumata vistosa, seguita dall'intervento dei vigili del fuoco. La serata di mercoledì 1 dicembre si è rivelata particolarmente agitata per Brackley, cittadina inglese dove il team Aston Martin ha l ...Il team Aston Martin ha subito un "piccolo incendio" nella galleria del vento all’interno delle proprie strutture. Diversi camion dei pompieri si sono recati sul posto e fortunatamente non si è tratta ...