Alitalia | Rampelli Fdi | Altavilla in hotel a 800 euro a notte?

"C'è chi è stato costretto a vivere con 800 euro al mese, dopo trent`anni di onorato servizio e chi 800 euro li spende ogni notte, dormendo al Saint Regis di Roma, albergo extra lusso a 5 stelle. Il primo è un lavoratore Alitalia, il secondo parrebbe il presidente di Ita, già Alitalia, il liquidatore implacabile di una compagnia aerea gloriosa, Alfredo Altavilla. Se fosse confermata la notizia avuta, ti spieghi perché la rovina della gloriosa compagnia di bandiera sono sempre stati loro: i manager. Tenore sociale sempre sopra le righe, mai capaci di dare l`esempio, mai pronti a calarsi nei panni dei lavoratori che hanno - loro sì - dato lustro all`azienda. Tutti predicatori infedeli". E' quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia.

