Alina | 43 anni | morta in casa | le dovevano notificare un atto sulle violenze dell’ex compagno

TRIESTE – Le dovevano notificare un atto giudiziario relativo alle minacce e alle violenze che avrebbe subito dall'ex compagno. Ma siccome non apriva la polizia giudiziaria ha chiamato i vigili del fuoco per forzare la porta: in casa c'era il cadavere della donna, Alina Trush, 43 anni circa e originaria dell'Est. Il corpo della dona era in terra. Indagini sono in corso da parte della polizai e ogni ipotesi al momento resta aperta, compresi l'omicidio e o il decesso per overdose. A quanto si apprende la morte risalirebbe a ieri e non ci sarebbero evidenti segni di violenza sul corpo. In corso l'ispezione cadaverica da parte del medico legale. Da quanto si è appreso di recente ci sarebbero stati alcuni litigi all'interno dell'appartamento, ...

