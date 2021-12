Al liceo Satta di Nuoro niente piercing e unghie lunghe, studenti in rivolta: "Dovete ascoltarci" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ma dall'istituto spiegano che "il divieto non è una questione di stile o bon-ton locale bensì di sicurezza contro gli infortuni durante le ore di attività fisica e segue quanto stabilito dal dipartimento di Scienze Motorie" Leggi su repubblica (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ma dall'istituto spiegano che "il divieto non è una questione di stile o bon-ton locale bensì di sicurezza contro gli infortuni durante le ore di attività fisica e segue quanto stabilito dal dipartimento di Scienze Motorie"

Advertising

CronacheNuoresi : Studenti del Liceo #Satta in piazza per una grande manifestazione - #Nuoro - violagiannoli : RT @repubblica: Al liceo Satta di Nuoro niente piercing e unghie lunghe, studenti in rivolta: 'Dovete ascoltarci' [di Monia Melis] https://… - SardiniaPost : Niente piercing, unghie lunghe e ricreazione: gli studenti del liceo Satta di Nuoro non fermano la protesta: sabato… - CronacheNuoresi : Gli studenti del liceo Satta: 'La nostra protesta va oltre piercing e unghie' - #Nuoro - Paola30502511 : RT @repubblica: Al liceo Satta di Nuoro niente piercing e unghie lunghe, studenti in rivolta: 'Dovete ascoltarci' [di Monia Melis] https://… -