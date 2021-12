Al Khelaifi sulla Superlega | “Grazie a Ceferin abbiamo difeso tutti insieme gli interessi del calcio europeo”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Al, a margine della riunione dell’ECA, ha parlato della: “Non mi soffermerò tropponon-così-Super-League perché non mi piace parlare di chi racconta favole e di fallimenti.glidelper: per i giocatori, i club, le leghe, le federazioni nazionali e, soprattutto, i tifosi. Ci siamo affidati alla risolutezza e alla forza del presidente, che si è opposto al golpe di mezzanotte e le persone con la memoria corta dovrebbero ricordare che questo è esattamente ciò che è stato. Dovreste sapereche il presidenteè stato fiducioso fin dall’inizio.parlato ...

Nuovo attacco del presidente del Psg e dell'ECA Nasser Al-Khelaifi contro i club ribelli della Superlega (Juve, Real e Barcellona): 'Non mi soffermerò troppo sulla non - così - Super - League perché non mi piace parlare di chi racconta favole e di fallimenti.... Nasser Al-Khelaifi, presidente dell'ECA e numero uno del PSG, ha parlato in occasione della riunione del Consiglio d'Amministrazione dell'ECA, svoltasi oggi a Parigi. Riunione del Consiglio d'Amministrazione dell'ECA svoltasi oggi a Parigi, ospite anche il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin: lui e il presidente dell'ECA Al-Khelaifi, parton del PSG, hanno punta ...