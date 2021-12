Aifa: il vaccino anti-Covid per i bambini è efficace e senza eventi gravi (Di giovedì 2 dicembre 2021) I dati che abbiamo sul vaccino anti Covid nella fascia 5-11 anni «non sono pochi» . «Lo studio registrativo che ha portato alla nuova indicazione ha incluso oltre 3.000 bambini vaccinati e i dati hanno... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 2 dicembre 2021) I dati che abbiamo sulnella fascia 5-11 anni «non sono pochi» . «Lo studio registrativo che ha portato alla nuova indicazione ha incluso oltre 3.000vaccinati e i dati hanno...

