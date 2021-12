Age of Empires 4 riceve un nuovo aggiornamento e si migliora ancora: ecco cosa cambia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lo strategico in tempo reale Age of Empires 4 è stato aggiornato alla versione 8324 che introduce diversi miglioramenti, in particolare per gli equilibri di gioco. Nel corso dei prossimi sei mesi, Age of Empires 4 entrerà in una fase piuttosto delicata. Microsoft ha infatti colto la palla al balzo e in occasione della nuova patch ha presentato la road map che svela quando arriveranno i prossimi aggiornamenti, decisamente cruciali considerando tutte le novità in dirittura d’arrivo e che verranno introdotte nello strategico in tempo reale. Tra le novità più importanti troviamo il supporto alle mod e l’inizio delle stagioni classificate. Lanciato l’aggiornamento 8324 di Age of Empires 4, chiamato anche l’aggiornamento invernale (arrivato un po’ in anticipo, come ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lo strategico in tempo reale Age of4 è stato aggiornato alla versione 8324 che introduce diversimenti, in particolare per gli equilibri di gioco. Nel corso dei prossimi sei mesi, Age of4 entrerà in una fase piuttosto delicata. Microsoft ha infatti colto la palla al balzo e in occasione della nuova patch ha presentato la road map che svela quando arriveranno i prossimi aggiornamenti, decisamente cruciali considerando tutte le novità in dirittura d’arrivo e che verranno introdotte nello strategico in tempo reale. Tra le novità più importanti troviamo il supporto alle mod e l’inizio delle stagioni classificate. Lanciato l’8324 di Age of4, chiamato anche l’invernale (arrivato un po’ in anticipo, come ...

