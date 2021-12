A Salerno degustazioni di vini | forum | seminari e wine tasting alla Stazione Marittima

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Presso ladisi partirà alle ore 16.30 con il. Seguirà, a partire dalle ore 18.00, ilDay, evento dedicato alledidella provincia di. Due eventi per celebrare idella provincia di. Sono in programma sabato 4 dicembre presso lache

Advertising

antonellaa262 : Presso la Stazione Marittima di Salerno si partirà alle ore 16.30 con il Wine Forum. Seguirà dalle ore 18.00, il Wi… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno degustazioni

Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Inoltre sono previstedi prodotti a Km0. Domenica 5 dicembre altro appuntamento questa ... 'Aspettando il Natale' è un evento importante anche per il turismo in provincia di- ...Wine forum, wine day, masterclass, seminari, wine tour e. Tutto questo è 'Campania Wine' l'evento che si svolgerà in Campania dall'1 al 7 ... Benevento, Caserta, Napoli e, ...Due eventi per celebrare i vini della provincia di Salerno. Sono in programma sabato 4 dicembre presso la Stazione Marittima che sarà teatro del Salerno Coast ...La cooperativa sociale Civitas Campaniae, presieduta da Christian Plaitano, è lieta di invitare grandi e piccini alla prima edizione del “Convento Incantato”, sabato prossimo 4 dicembre dalle ore 16:0 ...