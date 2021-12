A Milano la Procura chiede rinvio a giudizio del governatore Fontana per il 'caso camici' (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'inchiesta riguarda l'affidamento da parte della Regione di una fornitura, poi trasformata in donazione, di 75mila camici e altri dispositivi di protezione alla società del cognato del governatore Leggi su tg.la7 (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'inchiesta riguarda l'affidamento da parte della Regione di una fornitura, poi trasformata in donazione, di 75milae altri dispositivi di protezione alla società del cognato del

