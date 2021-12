3.000 alberi per il Parco dell’Asi di Bari A darne notizia è il sindaco Antonio Decaro (Di giovedì 2 dicembre 2021) Al via nel Parco urbano dell’Asi di Bari il primo grande intervento di forestazione urbana. Ad annunciarlo è il sindaco della città capoluogo, Antonio Decaro. «Fastweb ha donato 3.000 piccoli alberi e arbusti di diverse specie forestali tra cui roverella, orniello, ginestra, lentisco e fillirea, che in qualche anno diventeranno grandi- afferma il primo cittadino-. Fino a sabato saranno piantati i primi 1.000». Decaro, infine, invita le altre aziende della nostra zona industriale a seguire l’esempio «e piantare alberi nelle aree intorno alle loro strutture. Nei prossimi mesi -spiega il capo della Giunta comunale- realizzeremo altri boschi urbani in altre zone della città a cominciare dal quartiere Japigia». L'articolo 3.000 ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 2 dicembre 2021) Al via nelurbanodiil primo grande intervento di forestazione urbana. Ad annunciarlo è ildella città capoluogo,. «Fastweb ha donato 3.000 piccolie arbusti di diverse specie forestali tra cui roverella, orniello, ginestra, lentisco e fillirea, che in qualche anno diventeranno grandi- afferma il primo cittadino-. Fino a sabato saranno piantati i primi 1.000»., infine, invita le altre aziende della nostra zona industriale a seguire l’esempio «e piantarenelle aree intorno alle loro strutture. Nei prossimi mesi -spiega il capo della Giunta comunale- realizzeremo altri boschi urbani in altre zone della città a cominciare dal quartiere Japigia». L'articolo 3.000 ...

