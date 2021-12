Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 29 novembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) La nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 29 novembre, indicativa per quanto concerne l’effettivo impatto del Coronavirus in territorio nostrano. L’incremento di contagi riscontrato nelle ultime settimane modifica la cartina a colori dell’Italia a colori, con tutte le regioni che rimangono in Zona bianca ad eccezione del Friuli Venezia Giulia che passa in giallo. Si salva per pochissimo la provincia di Bolzano che però dovrebbe entrare in giallo dal 6 dicembre. Di seguito la colorazione delle regioni da lunedì 29 novembre. LA nuova colorazione delle regioni A ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Laitaliane a partire da29, indicativa per quanto concerne l’effettivo impatto del Coronavirus in territorio nostrano. L’incremento di contagi riscontrato nelle ultime settimane modifica la cartina a colori dell’Italia a colori, con tutte leche rimangono inad eccezione del Friuli Venezia Giulia che passa in giallo. Si salva per pochissimo la provincia di Bolzano che però dovrebbe entrare in giallo dal 6 dicembre. Di seguito lada29. LAA ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona bianca Dl capienze: Camera, ok definitivo al testo - Per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, cinema, la capienza consentita in zona bianca è del 100 per cento. L'accesso è consentito con green pass. Niente più ...

Turismo sulla neve in sicurezza, si scierà anche in fascia arancione LO SCI Nel corso della conferenza stampa sono state presentate le regole per sciare in sicurezza in tutti i poli del Friuli Venezia Giulia in caso di zona bianca e zona gialla: sarà necessario essere ...

Zona bianca, gialla, arancione e rossa: le regole nelle 4 fasce Il Sole 24 ORE Saldi invernali 2022: fissata la data in Abruzzo, auspicando la permanenza in zona bianca Il tutto dipende naturalmente dall’andamento dei contagi da Covid, perché modifiche potrebbero aversi in caso in cui l’Abruzzo esca dalla zona bianca ed entri in una delle fasce ad alto rischio”. In… ...

Decreto capienze, l’approvazione definitiva alla Camera In zona bianca, con green pass, torna la piena capienza per gli spettacoli aperti al pubblico nei teatri, nelle sale da concerto e nei cinema ...

