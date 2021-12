Watford-Chelsea interrotta | tifoso si sente male sugli spalti

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Momenti drammatici nel corso di, partita valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Premier League 2021/2022. Unha avuto un malore, qualcosa di apparentemente serio, e la partita è statacon i giocatori che sono stati rimandati negli spogliatoi. I paramedici si sono immediatamente precipitati in tribuna per soccorrere l’uomo. Purtroppo non si tratta del primo episodio del genere in stagione. Qualche settimana fa era accaduto lo stesso durante West Ham-Tottenham, quando fu provvidenziale l’allarme lanciato proprio dai giocatori in campo. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI SportFace.

Mercoledì di campionato, anche in Inghilterra. Tra oggi e domani si gioca la 14a giornata di Premier League, con il Chelsea capolista che alle 20.30 giocherà in casa del Watford quart'ultimo: zero sconfitte in trasferta per i Blues.