Watford-Chelsea interrotta | malore per un tifoso | tempestivo l’intervento dei paramedici

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Momenti drammatici nel corso di, partita valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Premier League 2021/2022. Unsugli spalti ha avuto un, qualcosa di apparentemente serio, e la partita è statacon i giocatori che sono stati rimandati negli spogliatoi. Isi sono immediatamente precipitati in tribuna per soccorrere l’uomo. Purtroppo non si tratta del primo episodio del genere in stagione. Qualche settimana fa era accaduto lo stesso durante West Ham-Tottenham, quando fu provvidenziale l’allarme lanciato proprio dai giocatori in campo. 21.12 – Le squadre sono tornate in campo per un breve riscaldamento. Tra poco riprenderà il match. 21.10 – L’uomo, le cui condizioni sarebbero stabili grazie al...

Advertising

ForzaSamp46 : Dopo appena 10 minuti, si è verificato un malore in tribuna - StraMberry971 : Watford-Chelsea il se passe quoi? - ItaliangGirl : non riesco a vedere il Chelsea-Watford ?? - fveddo : @LadyStrong_ Watford-Chelsea minuto 13’: MARCOS ALONSO informa il quarto uomo che un tifoso sugli spalti sta male e… - r_robertaa : spero che quel tifoso che si è sentito male durante Watford-Chelsea stia bene adesso ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Watford Chelsea

Momenti drammatici nel corso di, partita valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Premier League 2021/2022. Un tifoso sugli spalti ha avuto un malore, qualcosa di apparentemente serio, e la ...Commenta per primo Mercoledì di campionato, anche in Inghilterra. Tra oggi e domani si gioca la 14a giornata di Premier League, con ilcapolista che alle 20.30 giocherà in casa delquart'ultimo : zero sconfitte in trasferta per i Blues. Alle 21.15, al Goodison Park, va in scena il derby di Liverpool al quale i Reds si ...Minuto 12' della sfida fra Watford Chelsea la partita è stata sospesa. La motivazione è per un intervento medico urgente nei confronti di uno spettatore tra gli spalti. Le due squadre sono rientrare ...In particolar modo il Chelsea è la squadra favorita alla vittoria finale, si tratta di una compagine veramente forte ed in grado di vincere tutte le partite. I Blues sono in campo per la partita ...