Volley | Conegliano ha perso! Prima sconfitta dopo 2 anni | Firenze firma l’impresa | ko dopo 76 vittorie

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 dicembre 2021)haLa notizia è enorme perché le Pantere avevano infilato 76consecutive (record mondiale),del ko odierno maturato al PalaVerde di Treviso. Le Campionesse d’Italia sono state sconfitte daper 3-2 (25-22; 28-30; 16-25; 27-25; 15-) nell’incontro valido per la 24ma giornate della Serie A1 difemminile. Il match era previsto per il girone di ritorno, ma è andato in scena oggi a causa dell’inversione di campo e dell’imminente impegno delle venete nel Mondiale per Club (si doveva giocare l’anticipo dell’11ma giornata, ovvero, ma il nuovissimo PalaWanny del capoluogo toscano sarà pronto soltanto tra alcuni giorni). Le Campionesse d’Europa crollano così...