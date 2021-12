Volley | Champions League | Civitanova inizia con il piede giusto | battuto 3-0 il Lokomotiv Novosibirsk

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ottimo inizio di CEV2021/22 per la Cucine Lube Citivanova che batte ilcon il punteggio di 3-0 (25-17, 25-20, 25-15) nel match valido per la prima giornata del Girone C. I campioni d’Italia rispondono così alla vittoria dello ZAKSA K?dzierzyn-Ko?le, vincitrice della scorsae sorteggiata nel loro stesso girone. Prestazione convincente per la squadra di coach Giandomenico Blengini che, dovendo fare ancora a meno del capitano Osmany Juantorena, schiera dal primo momento il giovane Marlon Yant, insieme ai soliti titolari Robertlandy Simon, Simone Anzani, Luciano De Cecco, Gabi Garcia, Ricardo Lucarelli e il libero Fabio Balaso. Il cubano classe 2001 risponde alla fiducia del proprio allenatore con una prestazione straordinaria da 16 ...