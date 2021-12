VIDEO | Sassuolo-Napoli 2-2 | le immagini del match

Advertising

SassuoloUS : Tutto l’incasso di #SassuoloJuve di #SerieAFemminile verrà devoluto al “fondo di solidarietà” a sostegno della picc… - Pall_Gonfiato : Sassuolo-Napoli 2-2, i tifosi del Napoli contestano il pareggio di Ferrari (VIDEO): 'Roba da ufficio inchieste, alt… - FootballandMind : RT @Roblib63: @napolista @Chiariello_CS @FootballandMind #napoli #SerieA Sulla punizione del secondo gol del Sassuolo mi pare proprio c… - nedcasio : Insigne and Mertens vs Sassuolo ?????? - napolipiucom : I gol Sassuolo-Napoli 2-2 - VIDEO #napoli #sassuolo #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sassuolo

In alternativa, è possibile seguire la gara in diretta streamingsu DAZN. La piattaforma ... con sconfitta casalinga contro il, ora farsi beffare dall'amico Sheva rischierebbe di fare ...Ildei gol e degli highlights di Genoa - Milan, m atch valevole per la quindicesima giornata del ...Pioli che riprendono la marcia dopo le due sconfitte consecutive contro Fiorentina e. ...l video con gli highlights e i gol di Sassuolo-Napoli 2-2, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. Ecco di seguito le immagini salienti della sfida. I diritti degli highlights ...Dopo la vittoria dell'Inter nel pomeriggio, i riflettori erano puntati su Napoli e Milan. Malgrado il doppio vantaggio firmato Fabian Ruiz-Mertens, la squadra di Spalletti esce dal Mapei Stadium con u ...