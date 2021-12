Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2021 ore 19:45 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Viabilità DEL 1° DICEMBRE 2021 ORE 19.35 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUEND TRA NOMENTANTA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA ARDEATINA E APPIA MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO DELLE CODE TRA TOGIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO BLOCCATO IL TRAFFICO IN ENTRMABI I SRENSI DI MARCIA SU VIA DEI LAGHI ALL’ALTEZZA DEL KM 16 A SEGUITO DI UN SINISTRO STRADALE SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO DELLE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTININA E DI TOMBA DI NERONE PER QUANTO IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 dicembre 2021)DEL 1° DICEMBREORE 19.35 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUEND TRA NOMENTANTA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA ARDEATINA E APPIA MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO DELLE CODE TRA TOGIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO BLOCCATO IL TRAFFICO IN ENTRMABI I SRENSI DI MARCIA SU VIA DEI LAGHI ALL’ALTEZZA DEL KM 16 A SEGUITO DI UN SINISTRO STRADALE SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO DELLE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTININA E DI TOMBA DI NERONE PER QUANTO IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via Collatina, tra via dell'Acqua Vergine e via di Salone - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su: via Prenestina, tra largo Irpinia e via Collatina; via Nazionale, tra viale L… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su: via di Pietralata, tra largo di Pietralata e via Val Brembana; via della Pine… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso: sulla Casilina, tra via di Tor Bella Monaca e Finocchio; viale Manzoni, tra via… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Cassia, tra l'ospedale Villa San Pietro-Fatebenefratelli e il Grande Raccordo Anulare. -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 01 - 12 - 2021 ore 18:15 VIABILITÀ DEL 1° DICEMBRE 2021 ORE 18.05 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTIANA TRA TUSCOLANA E APPAI E TRA LA ROMA - ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01 - 12 - 2021 ore 17:45 VIABILITÀ DEL 1° DICEMBRE 2021 ORE 17.35 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA - FIUMICNO E BOCCEA, PROSEGUENDO IN INTERNA TROVIAMO DELLE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2021 ore 08:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 1° DICEMBRE 2021 ORE 18.05 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTIANA TRA TUSCOLANA E APPAI E TRA LA- ...DEL 1° DICEMBRE 2021 ORE 17.35 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA- FIUMICNO E BOCCEA, PROSEGUENDO IN INTERNA TROVIAMO DELLE ...