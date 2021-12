Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2021 ore 19:15 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Viabilità DEL 1° DICEMBRE 2021 ORE 19.05 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTIANA TRA TUSCOLANA E APPAI E TRA LA Roma-FIUMICINO E L’AURELIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO DELLE CODE A TRATTI TRA FIORENTINI ED IL RACCORDO IN IDREZIONE DI QUEST’ULTIMO BLOCCATO IL TRAFFICO IN ENTRMABI I SRENSI DI MARCIA SU VIA DEI LAGHI ALL’ALTEZZA DEL KM 16 A SEGUITO DI UN SINISTRO STRADALE ANDIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E FORMELLO IN ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 dicembre 2021)DEL 1° DICEMBREORE 19.05 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTIANA TRA TUSCOLANA E APPAI E TRA LA-FIUMICINO E L’AURELIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA LA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO DELLE CODE A TRATTI TRA FIORENTINI ED IL RACCORDO IN IDREZIONE DI QUEST’ULTIMO BLOCCATO IL TRAFFICO IN ENTRMABI I SRENSI DI MARCIA SU VIA DEI LAGHI ALL’ALTEZZA DEL KM 16 A SEGUITO DI UN SINISTRO STRADALE ANDIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E FORMELLO IN ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su: via di Pietralata, tra largo di Pietralata e via Val Brembana; via della Pine… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso: sulla Casilina, tra via di Tor Bella Monaca e Finocchio; viale Manzoni, tra via… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Cassia, tra l'ospedale Villa San Pietro-Fatebenefratelli e il Grande Raccordo Anulare. - romamobilita : #Roma #viabilità Maltempo, sospesi sino a fine settimana lavori notturni via Ardeatina (tratto Falcognana-Fioranello). - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Ferrovia Termini-Centocelle, servizio al momento limitato a Ponte Casilino. La linea non rag… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 01 - 12 - 2021 ore 17:45 VIABILITÀ DEL 1° DICEMBRE 2021 ORE 17.35 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA - FIUMICNO E BOCCEA, PROSEGUENDO IN INTERNA TROVIAMO DELLE ...

Il Sindaco Muzzarelli all'incontro con i referenti dei gruppi di Controllo di Vicinato: 'rafforzare le strategie' ... ma anche alla manutenzione e gestione di strade e ciclabili (9%) e a viabilità e traffico. Tema ... gli interventi con il Punto d'accordo e servizi specifici in piazza Roma (452), nelle zone di via ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2021 ore 08:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 1° DICEMBRE 2021 ORE 17.35 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA- FIUMICNO E BOCCEA, PROSEGUENDO IN INTERNA TROVIAMO DELLE ...... ma anche alla manutenzione e gestione di strade e ciclabili (9%) e ae traffico. Tema ... gli interventi con il Punto d'accordo e servizi specifici in piazza(452), nelle zone di via ...