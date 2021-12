Varriale accusato di lesioni dalla compagna, la risposta del giornalista! (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Non è un momento facile per il volto noto del giornalismo sportivo italiano ed ex vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale. Il giornalista è stato accusato di lesioni e stalking dall'ex compagna. Ecco le parole rilasciate a Repubblica: "Lei veniva a Roma, da me, una settimana sì e una no. Diceva di essere “prigioniera” di un matrimonio inesistente. Piangeva al telefono, si sentiva in gabbia. Ritenevo la cosa umiliante per lei e per me, così le ho chiesto di scegliere, un rapporto saltuario non mi interessava. A maggio, come tappa intermedia aveva affittato una casa vicino alla mia". Varriale compagna denuncia "Di quel giorno (quello della presunta aggressione ndr) voglio dire due cose. La prima: non le ho mai messo le mani al collo, al Gemelli le hanno fatto una prognosi ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Non è un momento facile per il volto noto del giornalismo sportivo italiano ed ex vicedirettore di Rai Sport, Enrico. Il giornalista è statodie stalking dall'ex. Ecco le parole rilasciate a Repubblica: "Lei veniva a Roma, da me, una settimana sì e una no. Diceva di essere “prigioniera” di un matrimonio inesistente. Piangeva al telefono, si sentiva in gabbia. Ritenevo la cosa umiliante per lei e per me, così le ho chiesto di scegliere, un rapporto saltuario non mi interessava. A maggio, come tappa intermedia aveva affittato una casa vicino alla mia".denuncia "Di quel giorno (quello della presunta aggressione ndr) voglio dire due cose. La prima: non le ho mai messo le mani al collo, al Gemelli le hanno fatto una prognosi ...

