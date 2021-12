Variante Omicron, Ricciardi: “Su protezione con 3 dosi servono conferme” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Le indicazioni che arrivano da Israele sulla capacità di 3 dosi di vaccino anti Covid Pfizer di proteggere dalla Variante Omicron, “sono promettenti. Ma dobbiamo esserne certi. servono dati scientifici confermati”. A dirlo all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e docente d’Igiene. “Sicuramente – ha aggiunto – gli israeliani sono molto seri sul piano scientifico. Quindi queste affermazioni sono sicuramente da tenere in considerazione. Ma le indicazioni vanno comunque verificate. Se sarà così la notizia è molto buona”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Le indicazioni che arrivano da Israele sulla capacità di 3di vaccino anti Covid Pfizer di proteggere dalla, “sono promettenti. Ma dobbiamo esserne certi.dati scientifici confermati”. A dirlo all’Adnkronos Salute Walter, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e docente d’Igiene. “Sicuramente – ha aggiunto – gli israeliani sono molto seri sul piano scientifico. Quindi queste affermazioni sono sicuramente da tenere in considerazione. Ma le indicazioni vanno comunque verificate. Se sarà così la notizia è molto buona”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

RobertoBurioni : Non c'è NESSUN dato affidabile (alle 10.15 del 30 novembre 2021, per evitare che qualcuno tagli e incolli tra quatt… - DavidPuente : La variante Omicron causata dai vaccini? Confermate le teorie di Luc Montagnier? No! È vero l’opposto - NicolaPorro : ??Ma quindi stiamo per morire tutti o siamo i migliori del mondo? Il nostro @DelpapaMax mette a nudo le contraddizio… - MaurizioTorchi2 : RT @Anna54349379: Lui è Enrique Ruiz, assessore alla Sanità della Comunità di Madrid: 'I due casi di variante omicron a Madrid avevano ric… - Maurizio62 : RT @DavidPuente: La variante Omicron causata dai vaccini? Confermate le teorie di Luc Montagnier? No! È vero l’opposto -