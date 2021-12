Variante Omicron, Moderna: a gennaio test nuovo vaccino (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il vaccino Moderna potrebbe essere meno efficace contro la Variante Omicron. L’azienda a gennaio avvierà i test per un nuovo vaccino specifico. Lo spiega Andrea Carfi, Chief Scientific Officer di Moderna, ospite di ‘e-Venti’ su Sky Tg24. “Siccome questa nuova Variante” Omicron di Sars-CoV-2 “ha molte mutazioni nella proteina Spike, che è poi il target degli anticorpi, si pensa che il vaccino avrà minore efficacia nella protezione dall’infezione e dalla trasmissione” del virus. “Ma pensiamo, e si spera, che continui ad avere un’alta efficacia nella prevenzione dei casi più seri” di covid, dice. “Abbiamo, durante i mesi passati, sviluppato altre versioni del vaccino” ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ilpotrebbe essere meno efficace contro la. L’azienda aavvierà iper unspecifico. Lo spiega Andrea Carfi, Chief Scientific Officer di, ospite di ‘e-Venti’ su Sky Tg24. “Siccome questa nuovadi Sars-CoV-2 “ha molte mutazioni nella proteina Spike, che è poi il target degli anticorpi, si pensa che ilavrà minore efficacia nella protezione dall’infezione e dalla trasmissione” del virus. “Ma pensiamo, e si spera, che continui ad avere un’alta efficacia nella prevenzione dei casi più seri” di covid, dice. “Abbiamo, durante i mesi passati, sviluppato altre versioni del” ...

