Variante Omicron in Arabia, primo caso nel mondo arabo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L'Arabia Saudita ha confermato il primo caso della Variante Omicron del coronavirus nel Regno. Lo riporta l'agenzia di stampa saudita Spa precisando che il contagiato è un uomo rientrato da un Paese del Nordafrica, senza specificare quale. Quello diagnosticato da Riad si ritiene essere il primo caso Omicron confermato nel mondo arabo. La scorsa settimana l'Arabia Saudita ha vietato i voli da e per diversi Paesi africani per cercare di contenere la diffusione della Variante Omicron.

