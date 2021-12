Variante Omicron covid: cosa sappiamo, cosa dice l’Oms (Di giovedì 2 dicembre 2021) Variante Omicron del covid, cosa sappiamo finora? A intervenire sul tema nel tardo pomeriggio di ieri è stato l’Oms, precisando che la mutazione si troverebbe ora in “almeno 23 Paesi” e tracciando un possibile scenario, quello della trasmissibilità maggiore rispetto alla Variante Delta. Incertezza invece sui sintomi, “da lievi a gravi” spiegano gli esperti, mentre si delinea la mappa dei contagi in Europa. Intanto, sul fronte vaccini, si fa il punto sull’efficacia contro la Variante e sulla necessità o meno di ricorrere alla terza dose o ad un vaccino ad hoc. “Uno degli scenari è che il virus, che continua a evolversi, potrebbe aver guadagnato dei vantaggi. Questo significa che potrebbe essere diventato più trasmissibile. Più ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021)delfinora? A intervenire sul tema nel tardo pomeriggio di ieri è stato, precisando che la mutazione si troverebbe ora in “almeno 23 Paesi” e tracciando un possibile scenario, quello della trasmissibilità maggiore rispetto allaDelta. Incertezza invece sui sintomi, “da lievi a gravi” spiegano gli esperti, mentre si delinea la mappa dei contagi in Europa. Intanto, sul fronte vaccini, si fa il punto sull’efficacia contro lae sulla necessità o meno di ricorrere alla terza dose o ad un vaccino ad hoc. “Uno degli scenari è che il virus, che continua a evolversi, potrebbe aver guadagnato dei vantaggi. Questo significa che potrebbe essere diventato più trasmissibile. Più ...

