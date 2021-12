Vaccino per i bambini, via libera dell’Aifa alle dosi anti Covid-19 per i bimbi dai 5 agli 11 anni (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’AIFA ha dato l’ok ai vaccini per i bambini di età inferiore agli 11 anni. Nuovo step nella campagna vaccinale contro il Covid-19, che da pochi giorni ha aperto le prenotazioni per la terza dose anche agli over 18. Poche ore dopo il parere del Cts dell’Agenzia Italiana del Farmaco, è arrivato anche il via libera definitivo. Via libera da Cts e Aifa per i vaccini ai bambini più piccoli In giornata si è tenuta la riunione della Commissione Tecnico Scientifca dell’Aifa: un passaggio preliminare ma fondamentale prima del parere definitivo dell’Agenzia. Come è accaduto nei mesi scorsi per altre simili approvazioni, l’Italia si accoda al parere positivo dell’Ema, Agenzia Europea del Farmaco, e dà il via libera alla ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’AIFA ha dato l’ok ai vaccini per idi età inferiore11. Nuovo step nella campagna vaccinale contro il-19, che da pochi giorni ha aperto le prenotazioni per la terza dose ancheover 18. Poche ore dopo il parere del Cts dell’Agenzia Italiana del Farmaco, è arrivato anche il viadefinitivo. Viada Cts e Aifa per i vaccini aipiù piccoli In giornata si è tenuta la riunione della Commissione Tecnico Scientifca: un passaggio preliminare ma fondamentale prima del parere definitivo dell’Agenzia. Come è accaduto nei mesi scorsi per altre simili approvazioni, l’Italia si accoda al parere positivo dell’Ema, Agenzia Europea del Farmaco, e dà il viaalla ...

