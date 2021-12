Vaccino pediatrico | Bassetti | «Se avessi un figlio tra i 5 e gli 11 anni lo farei Anche i piccoli sono a rischio»

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Io mi sento di dire che il” anti-Covid “tra i 5 e gli 11è sicuramente un’opportunità”. Parola di Matteo, primario di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova.” Uno su 7 dei bambini può avere il Long Covid, quindi ilnon è zero,se non è uguale a quello degli adulti”, sottolinea dai microfoni di Radio Cusano Campus. “Le scuole potrebbero diventare più sicure se i bambini fossero vaccinati. E infine questi vaccini potrebbero contribuire all’immunità di gregge che si può raggiungere solo con tutte le fasce di popolazione vaccinate”. Il tema delle vaccinazioni pediatriche al centro del dibattito di questi giorni mentre si attende il parere della Commissione tecnico scientifica dell’Ama. In seguito al via libera arrivato la scorsa settimana dall’Agenzia ...

Il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, si è detto assolutamente favorevole alla vaccinazione anti - Covid per i bambini under 12: 'Sta diventando una malattia pediatrica', ha ribadito a Porta a porta, ...Segnatevi la data del 23 dicembre per l'inizio delle somministrazioni del vaccino ai bambini. Se l'Aifa si pronuncerà questa settimana sui vaccini per la fascia tra i 5 e gli 11 anni, "le prime sommin ...