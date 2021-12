Vaccino ai bambini | dosi in arrivo dal 13 dicembre | chi può fare le due iniezioni? Coinvolti pediatri e farmacie

Advertising

Agenzia_Ansa : 'E' tempo di discutere sull'obbligo vaccinale'. Lo dice Ursula von der Leyen nella conferenza stampa sull'emergenza… - La7tv : #lariachetira La virologa Maria Rita #Gismondo: 'Il rischio è che i bambini contagino i nonni? Allora costringiamo… - Corriere : Il pediatra Villani: «Vaccinare i bambini per garantirgli scuola, sport e svago» - Entreri_Arnodas : RT @gr_grim: Mi aspetto una qualche forma di #greenpass modello 'baby', se nin addirittura l'obbligo, al più tardi entro la primavera 2022.… - Frances99423129 : RT @FabrizioChiodo: Finalmente... Ricordo, a chi ha preso in giro il lavoro svolto a Cuba, con 'aspetta e spera', 'rum nelle vene', che Cu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino bambini

In sintesi, secondo Aifa - la cui commissione tecnico scientifica ha appena rilasciato l'autorizzazione - è giusto proteggere anche icon ildi Pfizer. I motivi principali sono due: ...'La cosa buona è che Israele ha iniziato massicciamente a vaccinare icosì quando avremo qualche centinaia di migliaia divaccinati in Israele magari staremo più tranquilli, io al ...questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus . (continua a leggere dopo la foto. Vaccino Covid ai bambini, Bassetti: 'Se avessi un figlio tra i 5 e gli 11 anni ...In Israele la campagna di vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni è già partita e i numeri sono in rapida crescita. «Nell'ultima settimana in Israele abbiamo ...