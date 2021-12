Vaccino ai bambini | dosi in arrivo dal 13 dicembre | chi può fare le due iniezioni? Coinvolti pediatri e farmacie

Advertising

Agenzia_Ansa : 'E' tempo di discutere sull'obbligo vaccinale'. Lo dice Ursula von der Leyen nella conferenza stampa sull'emergenza… - La7tv : #lariachetira La virologa Maria Rita #Gismondo: 'Il rischio è che i bambini contagino i nonni? Allora costringiamo… - ilpost : AIFA ha approvato la somministrazione del vaccino ai bambini - piergiuseppe36 : “Lei ha parlato con i genitori dei bambini morti dopo il vaccino?”. Merlino: “Vado in pubblicità” - napulegno79 : @stanzaselvaggia A noi della tua presunta agonia non frega un cazzo,vaccina tuo figlio,che ai nostri ci pensiamo no… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino bambini

In sintesi, secondo Aifa - la cui commissione tecnico scientifica ha appena rilasciato l'autorizzazione - è giusto proteggere anche icon ildi Pfizer. I motivi principali sono due: ...Anche ipotranno vaccinarsi contro il covid. La commissione Tecnico Scientifica di Aifa ha infatti approvato l'utilizzo delComirnaty (Pfizer) per la fascia di età 5 - 11 anni. La ...Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) – Aumentano i ricoveri Covid in Italia. Ma aumentano soprattutto i posti letto in rianimazione occupati da di chi è senza vaccino: +17%. E’ quanto emerge dal report del ...(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri covid in Italia oggi, mercoledì 1 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronav ...